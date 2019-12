VIDEO – Matic lancia messaggi ai nerazzurri: “Conte è un pazzo, farà grandi cose all’Inter”

Messaggi d’amore al suo ex tecnico Antonio Conte e alla sua Inter, aspettando la finestra di gennaio per ritagliarsi lo spazio giusto. Nemanja Matic, intervistato in Inghilterra, loda il metodo di lavoro del suo ex tecnico e ne racconta i retroscena, ricordando il passato con grande nostalgia. Un vero e proprio assist in attesa del mercato invernale per conquistare lo sguardo della Beneamata che attende rinforzi in mediana.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!