VIDEO – Messi partecipa alla challenge solidale: il palleggio è da urlo!

Che sia un pallone rotondo o un semplice rotolo di carta igienica non fa differenza: quando si tratta di usare i piedi per palleggiare Leo Messi non ha alcuna difficoltà. Il fenomeno del Barcellona ha infatti scelto di aderire alla challenge solidale lanciata sui social nell’ultima settimana, postano il video realizzato sul proprio profilo Instagram. Il risultato lascia davvero senza parole…

