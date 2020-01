VIDEO – Nainggolan: “All’Inter ci potevo stare. Conte? È stato un uomo, gli altri…”

Nainggolan è tornato per la prima volta a San Siro da avversario con il suo Cagliari. Dopo aver colpito un palo in partita, il centrocampista belga parla così in zona mista del suo rapporto con l’Inter e con Antonio Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!