VIDEO – Nainggolan: “All’Inter iniziò tutto male, ero triste di essere andato via dalla Roma”

Alla fine si è rivelata un’operazione poco lungimirante quella che nell’estate del 2018 ha portato Radja Nainggolan all’Inter, in cambio di Zaniolo e Santon più conguaglio economico alla Roma. Però, per una squadra che aveva voglia di migliorarsi in breve tempo e puntare il prima possibili ai posti alti della classifica, in pochi avrebbero rinunciato ad un affare così allettante nei confronti di un calciatore inseguito per anni dalla dirigenza nerazzurra. In diretta Instagram con Damiano Er Faina, il Ninja ha raccontato come sono andati veramente i primi mesi ad Appiano Gentile.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!