Radja Nainggolan non ha mai nascosto di apprezzare le feste e quale occasione migliore se non il Capodanno? Il centrocampista del Cagliari si prepara a passare la notte del 31 in grande stile, la canzone giusta già ce l’ha: “Settimana Bianca” del Pagante a tutto volume e… “Ogni notte sarà sempre come il capodanno di Nainggolan”