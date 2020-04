Matteo Politano, ex attaccante dell’Inter ora in forza al Napoli, ha lanciato una nuova challenge social in periodo di quarantena: su Instagram sfida i suoi followers in una gara di palleggi al muro. Il suo record in un minuto? Ben 75!

