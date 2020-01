VIDEO – Psg, Icardi è già nella storia: meglio di Neymar, Ibra e…

Numeri da record per Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint Germain. Nell’avventura di Parigi, l’ex attaccante dell’Inter in prestito al club di Neymar e Mbappè ha già riscritto la storia della società parigina. Il centravanti argentino è infatti tra i migliori attaccanti di sempre per il club della capitale francese.

