Un numero da circo ed un risultato strabiliante. Applausi a scena aperta per la grande giocata di questo ragazzino che con un’incredibile rabona in rovesciata trova l’incrocio. Una combo pazzesca per un risultato davvero impressionante.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!