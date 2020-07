VIDEO – Roma-Inter, ultimissime sulle probabili formazioni: tornano Lukaku e Barella!

INTER NEWS – Battere la Roma e mettere pressione alla Juventus, in campo lunedì sera contro la Lazio. È questa la missione dell’Inter di Conte che farà affidamento sulla formazione tipo in vista della trasferta di domenica all’Olimpico. Barella ha recuperato, ottimismo per Lukaku. Borja Valero in vantaggio su Eriksen. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

