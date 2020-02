VIDEO – San Siro vuoto per Inter-Ludogorets, lo speaker Mengozzi ai tifosi: “Ci mancate!”

San Siro senza tifosi non è mai bello, soprattutto nelle serate europee. Lo sa bene anche Mirko Mengozzi, speaker ufficiale dei nerazzurri: in un video pubblicato come Instagram Story, la voce interista del Meazza chiama virtualmente a raccolta gli appassionati lanciando anche l’hashtag “#cimancate”. Inter-Ludogorets senza tifosi dunque, con i nerazzurri che dovranno lottare contro i bulgari per provare a centrare la qualificazione agli ottavi di Europa League.

