Dopo il risentimento all’adduttore sinistro accusato in occasione della sfida contro il Cagliari, Alexis Sanchez è alle prese con il recupero. Con ogni probabilità il centravanti cileno salterà anche la sfida contro lo Spezia, ma nel frattempo si allena in piscina per cercare di tornare al più presto a disposizione.

