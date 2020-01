Stefano Sensi è il protagonista dell’ultima storia Instagram di Marcelo Brozovic. Il croato scherza sui calzini del compagno – che hanno un pattern composto da panda – e Sensi risponde mostrando il tatuaggio sul dorso della mano, anch’esso raffigurante un panda. Come spiegato dalla compagna del numero 12 interista, Giulia Amodio, il panda è il simbolo della coppia, scelto per via di un nomignolo che lui usava per lei.