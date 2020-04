VIDEO – Sensi-Inter, finale tutto da scrivere. E Conte pensa alla coesistenza con Eriksen

Futuro in nerazzurro per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter è pronto a conquistare i riflettori di San Siro per trascinare la Beneamata verso i trofei più ambiti. Il tecnico interista pensa ad una nuova formazione che possa prevedere la coesistenza dell’ex Sassuolo e di Eriksen, protagonisti del futuro dell’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!