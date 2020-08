Stasera l’Inter scenderà in campo contro il Bayer Leverkusen per i quarti di finale di Europa League. Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, per una gara da dentro o fuori. Ecco la probabile formazione. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

