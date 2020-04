VIDEO – Toldo: “Batistuta era impressionante. Su Ibra ed Eto’o…”

Grandi campioni tra spogliatoio e campo, in una carriera ricca di traguardi e successi. Francesco Toldo, ex portiere nerazzurro, ha scelto di raccontarsi in diretta su Instagram con La Gazzetta dello Sport descrivendo i grandi campioni che hanno giocato con lui, da Batistuta ad Ibrahimovic ed Eto’o.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!