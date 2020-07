Le probabili formazioni di Inter-Brescia, gara in programma questa sera a San Siro. Antonio Conte torna al ‘vecchio’ 3-5-2, concedendo un turno di riposo a Christian Eriksen. A centrocampo c’è Gagliardini, confermato Godin in difesa. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

