VIDEO – Totti a Toni: “Il nuovo lavoro? M’hanno bloccato subito!”

Sorrisi social per Luca Toni e Francesco Totti. Diretta Instagram tra due i ex compagni di squadra, in Nazionale e brevemente nella Roma. Toni chiede del nuovo lavoro da procuratore all’ex capitano giallorosso e scatta subito la battuta: “Ancora devo iniziare!”, riferendosi allo stop del calcio dovuto all’emergenza Coronavirus. Tra gli altri, il nome di Totti fu anche accostato al profilo di Sebastiano Esposito, con l’ex giallorosso indicato come possibile nuovo procuratore del nerazzurro.



