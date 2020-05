VIDEO – Totti a Vieri: “Voglio uscire, domani vado a fare la spesa”

Sorrisi ed una pioggia di aneddoti in quarantena da parte di Francesco Totti e Christian Vieri. Nel corso di una delle solite dirette serali di Bobo, i due ex compagni di Nazionale hanno scelto di rivelare aneddoti e particolari non solo sulla loro carriera da calciatori ma anche sulla loro quotidianità.

