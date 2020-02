VIDEO – Udinese-Inter, uno-due in sette minuti: Romelu già a quota 20 gol

È la sesta doppietta in stagione per il belga, la quinta in campionato. Ma in A, dove tocca quota 16, non segnava da quasi un mese. Nessun altro aveva realizzato 11 reti nelle prime 11 presenze in trasferta.

