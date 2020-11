Zinho Vanheusden, dopo l’infortunio rimediato nel corso di una gara, ha pubblicato un video sui suoi profili social augurandosi una pronta guarigione. Queste le sue parole: “Tornerò più forte. Più forte che mai, di nuovo! Un’altra battuta d’arresto. Un altro infortunio al ginocchio. Grazie per tutti i messaggi e l’amore. Questo significa tutto. Continuerò per sempre a sognare un titolo con lo Standard e a giocare per la Nazionale“.

