VIDEO – Vieri: “All’Inter per giocare con te”. Ronaldo: “Il 5 maggio? Era destino”

Il Fenomeno sfoglia l’album dei ricordi e, in una diretta Instagram, coinvolge tanti suoi ex compagni: da Luis Figo a Roberto Carlos, fino a David Beckham. Ma c’è spazio anche per l’Inter, con Bobo Vieri in collegamento. L’ex 32 nerazzurro ha raccontato l’episodio che lo portò all’Inter: “Lippi mi chiamò…”. Poi insieme hanno ripercorso le partite giocate insieme e quel maledetto giorno che frantumò il loro sogno scudetto.