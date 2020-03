VIDEO – Paula e Javier Zanetti sostengono la campagna dell’Inter: “Uniti ce la faremo”

La Fondazione Pupi sostiene la campagna dell’Inter ‘Together as a team’, la raccolta fondi per l’Ospedale Sacco di Milano. Il messaggio di Paula e Javier Zanetti su Instagram: “Ciao! Paula e Javier Zanetti insieme alla Fondazione PUPI hanno deciso di sostenere, con una donazione, la campagna Together As A Team, che la nostra squadra porta avanti a favore dell’Ospedale Sacco di Milano.

Siamo convinti che in questo momento di grande difficoltà la responsabilità verso gli altri e l’unione possano fare la differenza. Oggi giochiamo da casa, ma sempre in squadra! Unisciti a noi, tutti possiamo farne parte“

QUI IL LINK PER DONARE