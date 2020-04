VIDEO – Zanetti è inarrestabile: allenamento al “suo” parcheggio con i più piccoli

Allenamento al parcheggio con i più piccoli per Javier Zanetti. L’ex capitano nerazzurro non si ferma ma anche in quarantena continua a sudare per tenersi in forma al massimo, come sempre del resto nella sua carriera. Eccolo Pupi al posteggio numero quattro, ovviamente, allenarsi a suon di esercizi.

