VIDEO – Zanetti ed i grandi del calcio applaudono a medici ed infermieri: “Siete voi i veri eroi”

C’è anche l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti tra i grandi dello sport uniti dal lungo applauso per medici ed infermieri impegnati nella lotta contro il Coronavirus. La testimonianza di Pupi arriva attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Un applauso infinito per tutti i medici ed i professionisti che continuano a lavorare come veri eroi. Vinceremo”.

