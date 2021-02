INTER NEWS – Aveva solamente sfiorato l’idea di rientrare a Milano per non perdersi il derby tra Inter e Milan il presidente nerazzurro Steven Zhang. A causa della lunga quarantena che avrebbe dovuto rispettare di ritorno a Nanchino, però, il numero uno del club interista ha dovuto rinunciare alla trasferta. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

I TOP&FLOP DI MILAN-INTER >>>