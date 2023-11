Ora tocca a Bisseck: ecco perché Inzaghi può puntare su di lui

In una stagione così lunga e piena di impegni pensare di non avere a che fare con gli infortuni. Non a caso, l’Inter ha puntato a costruire una rosa profonoa in estate, in grado di avere un’alternativa o più in ogni reparto. Con le assenze di Pavard e Bastoni, Inzaghi dovrà dar fondo a tutte le soluzioni in difesa, compreso Yann Aurel Bisseck, rimasto ai margini finora.

Il tecnico non sembra avere particolari problemi a dare fiducia al centrale tedesco, lanciato titolare per la prima volta in una trasferta delicata contro il Salisburgo. E ora il suo impiego potrebbe divenire sempre più consistente. La sosta, d’altronde, è stata un occasione per Inzaghi e per il classe 2000 per completare il percorso d’inserimento in questi mesi.

Senza braccetti titolari da qui a metà dicembre, gli 8 minuti in campionato potranno diventare molti di più. Darmian non potrà giocare tutte le partite (e in attesa del recupero di Cuadrado potrebbe anche doversi disimpegnare da esterno alto), mentre l’impiego di De Vrij a destra non sembra più praticabile con lo spostamento di Acerbi sul centrosinistra.

Nel tempo giocato contro il Salisburgo i segnali sono stati incoraggianti e il tedesco sarebbe potuto rimanere in campo più a lungo se solo non avesse rimediato un giallo ingenuo. Su questi limiti dovrà lavorare e Bisseck crescere per poter via via diventare un elemento affidabile per Inzaghi.

Le potenzialità fisiche e tecniche ci sono, ma anche alcune rigidità e incertezze da sgrezzare in tempi brevi per acquisire fiducia. Il ruolo è delicato e l’Inter punta molto sulla propria solidità difensiva. Avere un fianco scoperto rischia di creare crepe pericolose nel fortino nerazzurro, capace di subire solo 8 gol in 16 partite stagionali.

Questa è la grande occasione di Bisseck per imporsi dopo mesi in ombra. Se non riuscirà a crescere ora, delle valutazioni sul suo futuro si faranno necessarie. Magari un’esperienza in prestito in Serie A potrebbe divenire la soluzione per permettergli di trovare la sua dimensione. In questo senso, nelle ultime Tuttosport avrebbe parlato di un possibile interesse del Frosinone nei suoi confronti. In un senso o in un altro, da qui a fine 2023, la storia all’Inter di Bisseck sembra destinata a prendere una strada decisa.