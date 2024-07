Inter sul Gioiello del Salisburgo: può arrivare GRATIS

Sono diversi i talenti sfornati negli ultimi anni dal settore giovanile del Salisburgo. Una delle migliori squadre in circolazione nella crescita dei giovani, capace di saperli prima individuare e poi aspettare senza troppe pressioni. Tra questi, l’Inter ne ha posti diversi sotto la propria attenzione nel corso degli ultimi mesi come Oumar Solet e Amar Dedic.

L’ultimo, stando a quanto riportato dal quotidiano austriaco Kicker, sarebbe Luka Sucic. Il trequartista nato a Linz ma con nazionalità croata, è prevalentemente cresciuto nel settore giovanile del Salisburgo prima di approdare in prima squadra nel 2021 dopo un prestito biennale al Liefering in seconda divisione austriaca.

Il suo contratto con gli austriaci andrà in scadenza il prossimo giugno 2025, da qui l’idea dell’Inter di iniziare il corteggiamento con un anno di anticipo per poter strappare gratis uno dei principali talenti del calcio europeo. Il classe 2002 ha già collezionato diverse esperienze in ambito europeo in Champions League, ma anche con la maglia della Nazionale Croata che ha indossato in dieci occasioni.