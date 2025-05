Missione Castro per Zanetti: c’è la contromossa del Bologna

Come noto ormai da diverse settimane, Santiago Castro è uno degli obiettivi per il prossimo calciomercato dell’Inter, che vedrà profondi rinnovamenti nel reparto offensivo, alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram. Strappare l’attaccante argentino al Bologna, però, potrebbe essere un’impresa tutt’altro che scontata.

Come riportato da calciomercato.com, Javier Zanetti sarebbe in missione da tempo per convincere il centravanti classe 2004, ma a ostacolare la trattativa potrebbe esserci la valutazione del club emiliano: almeno 40 milioni di euro.

Non solo. Il Bologna, infatti, vorrebbe provare a trattenere il giocatore anche nella prossima stagione e, pertanto, starebbe preparando una contromossa per convincerlo a rimanere. L’obiettivo è l’adeguamento dell’attuale ingaggio da 500 mila euro. L’Inter non sembra comunque intenzionata a mollare il giocatore e nuovi contatti potrebbero arrivare a fine stagione.