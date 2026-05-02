Il Villarreal ha conquistato matematicamente la qualificazione alla Champions League grazie al netto 5-1 rifilato al Levante nella 34esima giornata di campionato.

Ad aver contribuito a questo successo e alla stagione positiva per la squadra di Marcelino è l’ex nerazzurro Tajon Buchanan. Il canadese ha messo a segno un gran gol proprio contro il Levante, portando a 7 le reti complessive realizzate in campionato. Ecco il gol:

https://x.com/goalsxtra/status/2050573665960419638?s=46

Un cambiamento e un impatto totalmente differente rispetto al percorso in maglia nerazzurra con cui non era riuscito ad imporsi.

A differenza di altri giocatori, l’Inter non ha mantenuto alcun controllo sul classe ’99, ma si è garantita un 20% sulla futura rivendita. Buchanan era stato ceduto al Villareal per un totale di 9 milioni di euro.

