2 Maggio 2026

Buchanan, che gol in Liga! L’accordo tra Villareal e Inter

Il canadese dopo l'esperienza a Milano sembra aver trovato la giusta dimensione

Il Villarreal ha conquistato matematicamente la qualificazione alla Champions League grazie al netto 5-1 rifilato al Levante nella 34esima giornata di campionato.

Ad aver contribuito a questo successo e alla stagione positiva per la squadra di Marcelino è l’ex nerazzurro Tajon Buchanan. Il canadese ha messo a segno un gran gol proprio contro il Levante, portando a 7 le reti complessive realizzate in campionato. Ecco il gol:

https://x.com/goalsxtra/status/2050573665960419638?s=46

Un cambiamento e un impatto totalmente differente rispetto al percorso in maglia nerazzurra con cui non era riuscito ad imporsi.

A differenza di altri giocatori, l’Inter non ha mantenuto alcun controllo sul classe ’99, ma si è garantita un 20% sulla futura rivendita. Buchanan era stato ceduto al Villareal per un totale di 9 milioni di euro.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.