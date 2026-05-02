Il ritorno di Aleksandar Stankovic è ormai una certezza, lo ha confermato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’Inter vuole riportare a casa il talentino in virtù di una stagione da protagonista al Bruges.

Se da un lato l’esplosione di Stankovic rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’Inter che si ritrova tra le mani un prospetto di alto livello, dall’altro il suo talento non è passato inosservato agli occhi dei principali club europei. Ed è proprio per questo che il giovane centrocampista potrebbe trasformarsi non solo in una risorsa tecnica, ma anche in un’opportunità economica. Di fronte a un’offerta particolarmente importante non è da escludere che Oaktree possa valutarne la cessione e proprio su questo l’esperto di mercato ha fatto il punto:

“Aleksandar Stankovic tornerà all’Inter per 23 milioni di euro. Vent’anni, stagione importantissima con la maglia del Bruges, sia in campionato ma soprattutto in Champions. Si è fatto notare tantissimo da tanti club europei importanti. Vediamo, vedremo quale sarà il piano dell’Inter, ma ti posso dire che chiaramente l’Inter, qualora dovesse arrivare un’offerta veramente importante, è difficile non considerarla, anche se Chivu stima tantissimo Stankovic, così come la dirigenza, ma è un calciatore di grandissima prospettiva ed è chiaro che ci sono club importanti che lo stanno monitorando.

E per importanti ti dico veramente top club, quindi bisognerà poi capire come si evolve il mercato. Queste sono dinamiche che a mio modo di vedere possiamo discutere solo e quando avremo in mano e capiremo le proposte e le offerte che arriveranno all’Inter”.