Dal canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto fa il punto sul caso Bastoni-Barcellona: “Bastoni resta un nome in primo piano, in Spagna si sta aggiornando continuamente sulla trattativa che potrebbe portare Bastoni al Barcellona. Vi abbiamo aggiornato anche noi, vi ho detto insomma di come i termini contrattuali tra Bastoni e il Barcellona non sono un problema. Bastoni di fatto ha già dato grandissima e massima apertura al Barcellona. Se dovesse lasciare l’Inter, accetterebbe solo di andare al Barcellona, in questo momento sarebbe la sua priorità quella di Bastoni, una scelta anche di vita, una scelta personale”.

Moretto poi aggiunge: “Manca ovviamente l’accordo tra club, vi abbiamo detto che doveva ancora partire una vera e reale trattativa tra club. Vi dico che i due club non si sono ancora contattati ufficialmente, o meglio, il Barcellona non ha ancora contattato ufficialmente l’Inter, ma il Barcellona è al corrente dei costi dell’operazione, intorno ai 60-65 milioni di euro. Il Barcellona aveva in testa anche di inserire delle contropartite. Bisognerà capire se poi questa trattativa possa prendere corpo tra club, ma vi aggiungo un dettaglio, ovvero che Hansi Flick, l’allenatore del Barcellona, sta facendo delle valutazioni interne insieme alla dirigenza blaugrana su alcuni aspetti tecnici-tattici relativi a Bastoni, ovvero il fatto di andare a puntare su un difensore centrale con piede mancino, con determinate caratteristiche anche fisiche, oppure andare a puntare su un difensore centrale con piede destro, magari anche che possa avere delle caratteristiche atletiche differenti da un punto di vista di corsa. Però insomma, queste sono valutazioni che il Barcellona sta facendo, ma il punto principale chiaramente è anche e soprattutto lo scoglio economico tra club. Vedremo poi quando partirà la trattativa tra Barcellona e Inter per Bastoni”.