L’annuncio dalla Spagna che gela l’Inter su Nico Paz

Anche oggi il Corriere dello Sport torna a parlare dell’obiettivo Nico Paz per l’Inter in vista della prossima estate. Alcune cessioni, unite al budget messo a disposizione da Oaktree, potrebbero garantire un tesoretto per provare l’assalto all’argentino, secondo il quotidiano.

In Spagna, però, il quotidiano AS molto vicino al Real Madrid gela i sogni nerazzurri: “I nerazzurri hanno fatto del ventunenne spagnolo-argentino la loro priorità assoluta sul mercato, pur sapendo che ingaggiarlo è praticamente impossibile, visto che il Real Madrid ha la precedenza e la decisione a Valdebebas è già stata presa”.