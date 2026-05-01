1 Maggio 2026

L’annuncio dalla Spagna che gela l’Inter su Nico Paz

L'argentino resta il sogno nerazzurro

Nico Paz (@SportMediaset)

Anche oggi il Corriere dello Sport torna a parlare dell’obiettivo Nico Paz per l’Inter in vista della prossima estate. Alcune cessioni, unite al budget messo a disposizione da Oaktree, potrebbero garantire un tesoretto per provare l’assalto all’argentino, secondo il quotidiano.

In Spagna, però, il quotidiano AS molto vicino al Real Madrid gela i sogni nerazzurri: “I nerazzurri hanno fatto del ventunenne spagnolo-argentino la loro priorità assoluta sul mercato, pur sapendo che ingaggiarlo è praticamente impossibile, visto che il Real Madrid ha la precedenza e la decisione a Valdebebas è già stata presa”.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.