Si preannuncia un’estate di movimenti anche a centrocampo per il mercato dell’Inter di cui parla il giornalista Fabrizio Romano con un focus su un nome in particolare: “Vi dico attenzione a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, scadenza di contratto 2027. È stato il grande obiettivo dell’Inter nel mercato di gennaio per quanto riguarda il centrocampo, oltre agli esterni, poi non è arrivato nessuno, ma per Curtis Jones l’Inter ci aveva provato con forza, non è stato possibile convincere il Liverpool, ma il giocatore aveva dato già un’apertura al progetto Inter. Quindi diciamo che il gradimento in gennaio da parte di Curtis Jones verso l’Inter e dell’Inter verso Curtis Jones, resta, resiste anche per l’estate“.

Romano, quindi, aggiunge: “Bisognerà capire che valutazione farà il Liverpool, quanto costa il giocatore, al momento non mi risulta, almeno ad oggi, a fine aprile, una trattativa in piedi per un rinnovo del contratto. Questo vuol dire che, insomma, Curtis Jones, scadenza 2027, un giocatore del genere, possa rappresentare un’opportunità sicuramente molto interessante. Il Liverpool, tra l’altro, avrà bisogno di fare un po’ di operazioni in diverse posizioni, e quindi l’idea di far cassa con un giocatore a scadenza da quanto mi risulta non è esclusa. Quindi, direi che ci sono i presupposti per tornare a parlare di Curtis Jones e per tornare ad immaginarlo come un obiettivo dell’Inter dell’estate 2026. Poi, ripeto, da qui ad avanzare, a capire i costi dell’operazione, c’è ancora da fare, c’è ancora da capire, insomma, come eventualmente si incastreranno tutti i pezzi di questo affare. Ma Curtis Jones è un nome che va tenuto assolutamente in considerazione per un’Inter che a centrocampo vivrà un’estate comunque di cambiamento, in attesa di capire cosa farà Mkhitaryan, Fattesi ci si aspetta che vada via, e varie altre vicende”.