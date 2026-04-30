Aleksandar Stankovic è pronto a rimettere piede in casa. L’Inter a deciso di riportarlo a Milano, esercitando la recompra, ma da quanto riporta La Gazzetta dello Sport il suo rientro non equivale automaticamente ad una permanenza.

Da Oaktree ogni opportunità verrà considerata e il nome di Stankovic non circola solo nel milanese, ma si sta facendo strada anche tra diversi club europei che potrebbero trasformare l’interesse in proposte concrete e mettere il club di fronte ad una scelta importante.

“Tutto può succedere, ma la certezza è una: l’Inter intende vedere Stankovic da vicino, testarlo, osservarlo in maniera molto approfondita prima di prendere qualsiasi decisione. […] Ma il mercato è il mercato, e Oaktree difficilmente chiude le porte a priori a qualsiasi tipo di scenario (che sia in entrata o in uscita). Le squadre che da tempo monitorano Stankovic molto da vicino sono Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Newcastle, e potrebbero ingolosire la proprietà nerazzurra con proposte importanti“. Si legge.



“La variabile da considerare è che, comunque, si parte da quella voce, -13 milioni, che l’Inter verserà al Bruges come sorta di premio valorizzazione per aver consacrato Stankovic nel palcoscenico europeo. Quindi diventa semplice calcolare l’eventuale plusvalenza in caso arrivasse un’offerta intorno ai 30-35 milioni, che si attesterebbe così attorno ad un +20 (dopo i 10 incassati dal club belga l’estate scorsa). Non una cifra shock grazie a cui si sistemano i bilanci o tale da certificare un investimento migliore da ricercare sul mercato, considerando pure quanto Aleks sia legato all’ambiente nerazzurro e abbia margini di crescita ancora esponenziali. Però, se le proposte dovessero lievitare, nulla si può escludere. Intanto, la certezza è che Stankovic farà ritorno all’Inter. E il futuro non esclude alcuna possibilità”.