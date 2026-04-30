30 Aprile 2026

Inzaghi: “Le parole di Dimarco? Ecco cosa feci dopo soli dieci giorni. E su Zielinski…”

Il tecnico affronta il tema relativo a due suoi ex giocatori

Simone Inzaghi (@Depositphotos)

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato anche delle parole che hanno rilasciato, durante questa stagione, Federico Dimarco e Piotr Zielinski, con dei riferimenti più o meno velati alla loro gestione nel corso della scorsa annata. Ecco le parole del tecnico.

Dimarco si è lamentato per le sostituzioni sistematiche che subiva durante la sua gestione.
“Federico anche con me ha fatto grandi stagioni e lo sa bene: fui io a trattenerlo all’Inter dopo averlo visto per dieci giorni in allenamento, altrimenti magari sarebbe andato via per un altro prestito. Probabilmente le sue parole sono state interpretate male, il rapporto è ottimo: ci sentiamo ancora. Anche su Zielinski ne ho lette tante. Però si dimentica che sono stato io a volerlo all’Inter, quando Marotta e Ausilio mi avevano prospettato l’occasione. Purtroppo lo scorso anno ha avuto molti problemi fisici e ha faticato a dimostrare le sue qualità”.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.