Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato anche delle parole che hanno rilasciato, durante questa stagione, Federico Dimarco e Piotr Zielinski, con dei riferimenti più o meno velati alla loro gestione nel corso della scorsa annata. Ecco le parole del tecnico.

Dimarco si è lamentato per le sostituzioni sistematiche che subiva durante la sua gestione.

“Federico anche con me ha fatto grandi stagioni e lo sa bene: fui io a trattenerlo all’Inter dopo averlo visto per dieci giorni in allenamento, altrimenti magari sarebbe andato via per un altro prestito. Probabilmente le sue parole sono state interpretate male, il rapporto è ottimo: ci sentiamo ancora. Anche su Zielinski ne ho lette tante. Però si dimentica che sono stato io a volerlo all’Inter, quando Marotta e Ausilio mi avevano prospettato l’occasione. Purtroppo lo scorso anno ha avuto molti problemi fisici e ha faticato a dimostrare le sue qualità”.