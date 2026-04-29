Fino a pochi giorni fa il nome in cima alla lista era uno solo, quello di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è sempre stato il nome più caldo per diventare il nuovo numero uno dell’Inter, Ma il mercato, si sa, cambia in fretta e il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha parlato di un possibile dietrofront da parte del club nerazzurro.

Vicario potrebbe infatti scivolare nelle preferenze della dirigenza a favore di…Josep Martinez. Lo spagnolo è davvero destinato a diventare il nuovo portiere titolare? Sulle pagine del quotidiano si legge:



“Sorpasso per la porta nerazzurra. Con un pizzico di sorpresa, negli ultimi giorni le valutazioni in casa Inter sono cambiate. E così Vicario, che sembrava il netto favorito per diventare il nuovo numero uno della squadra, ora è scalato in seconda posizione o, comunque, retrocesso. In pole, infatti, è balzato Josep Martinez, che, dopo due stagioni alle spalle di Sommer, si candida seriamente per diventare il nuovo guardiano titolare. Attenzione, non si tratta di una decisione definitiva, ma della soluzione, al momento, più probabile. Nulla vieta che lo scenario possa cambiare ancora. Intanto, però, una direzione è stata imboccata”.

Una scelta che, considerando la gestione del ruolo da parte di Cristian Chivu, potrebbe sorprendere. Allo stesso tempo però non dispiacerebbe affatto ai tifosi nerazzurri che hanno apprezzato le prestazioni di Martinez e alcuni dei quali spingono per vedere finalmente valorizzato l’investimento fatto nell’estate del 2024. La sensazione, in ogni caso, è che molto possa dipendere dalla finale di Coppa Italia del 13 maggio.