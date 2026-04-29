Non è un mistero che in casa Barcellona il sogno di acquistare Alessandro Bastoni per la prossima stagione sia ritenuto primario. Le alte richieste economiche dell’Inter però, che per il momento ha alzato un muro molto alto sulla questione, sembrano star facendo diminuire la fiducia dei blaugrana rispetto alla chiusura dell’operazione. Proprio per questo, dalla Spagna il quotidiano Sport scrive che il ds Deco avrebbe individuato il perfetto piano B.

Si tratta di Cristian Romero, difensore centrale del Tottenham, ritenuto adatto per esperienza e leadership per il Barcellona. In questo caso, peraltro, le difficoltà di classifica per gli Spurs potrebbero rappresentare un assist importante per i catalani: in caso di retrocessione in Championship, infatti, è verosimile che il prezzo del suo cartellino possa calare drasticamente.

È bene comunque specificare che, nonostante tutto, la prima scelta resti comunque Bastoni e non si possa, ad oggi, pensare ad una pagina già voltata. Però le resistenze opposte dall’Inter sembrano funzionare, quantomeno per ora.