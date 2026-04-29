Caso VAR Inter-Roma, ora la Procura vuole andare a fondo: chiesti gli audio integrali

Nella giornata di ieri è scoppiato il caso relativo all’audio VAR di Inter-Roma 0-1 della scorsa stagione, che si inserisce nel filone del caso arbitrale che sta tenendo banco in questi giorni. Il quotidiano Repubblica aveva riportato il contributo di una fonte anonima e un retroscena clamoroso relativo all’episodio del rigore Ndicka-Bisseck, secondo cui un pezzo dell’audio VAR fatto sentire a fine stagione ad Open VAR fosse stato tagliato.

Nello specifico, nella parte tagliata si sarebbe sentito il varista, Marco Di Bello, rivolgersi al suo AVAR Marco Piccinini dicendogli “«Fatti i fatti tuoi»”, dopo che quest’ultimo gli aveva segnalato l’irregolarità ai danni del difensore tedesco. Il tutto, sempre secondo la fonte, “«su indicazione del supervisore VAR Gervasoni»”. A questo proposito, sempre Repubblica scrive oggi che la Procura vuole arrivare a fondo di questa storia. Domani Paolo Gervasoni sarà ascoltato dal pm a Milano e la procura si riserverà anche di acquisire file audio e video originali completi di quell’episodio.