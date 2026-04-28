L’Inter rivoluzionerà la difesa. Gazzetta: “E occhio alla svolta Bisseck”

La Gazzetta dello Sport prevede grandi movimenti in difesa per l’Inter che avrà in quel reparto la rivoluzione maggiore. Al momento, secondo il quotidiano, le certezze nella retroguardia interista sono soltanto due: Manuel Akanji, che con l’aritmetica certezza dello scudetto sarà obbligatoriamente, e Yann Bisseck.

Il centrale tedesco ha vissuto una stagione che lo ha portato dall’essere vicino all’addio, quando un anno fa si era mosso concretamente il Crystal Palace, a intoccabile. Per la Gazzetta, Bisseck è diventato un intoccabile e la società chiuderà le porte di fronte ad eventuali offerte. L’ex Aarhus potrebbe essere utile anche da centrale, ruolo dove invece Akanji al momento non ha convinto pienamente.

E mentre Darmian e Acerbi sono praticamente certi dell’addio, restano da valutare le situazioni di de Vrij e, soprattutto, Bastoni, sempre al centro dell’interesse del Barcellona.