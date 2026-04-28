La difesa resta l’argomento più caldo in vista della prossima estate di mercato per l’Inter che accelera per acquistare un primo rinforzo già nella fase iniziale della sessione. Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto: “Possiamo ribadire che l’Inter è forte su Muharemovic e che l’Inter ha già un accordo verbale con Muharemovic e Muharemovic sta mettendo in standby tutte le altre opzioni perché vuole andare all’Inter”.

Quindi aggiunge: “Cosa manca? Manca l’accordo tra club. Non è così scontato, perché il problema, tra virgolette problema, del 50% in favore della Juventus che vanta appunto questa percentuale sulla cessione di Muharemovic, è un dettaglio non da poco. I due club, Inter e Sassuolo, stanno parlando per cercare una soluzione, inserendo magari anche qualche contropartita all’interno dell’operazione. Muharemovic resta il calciatore più vicino, ma la verità è che i due club devono ancora trovare l’accordo e che l’Inter, nel caso in cui non dovesse riuscire a mettere le mani su Muharemovic, comunque sta vagliando anche altre opzioni e io tra le altre opzioni terrei il nome di Solet dell’Udinese, che piace molto alla parte sportiva e alla parte, come dire, tecnica dell’Inter”.