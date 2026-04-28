28 Aprile 2026
Probabili formazioni Inter-Parma: attesa Lautaro
Le possibili scelte di Chivu e Cuesta
L’Inter nella 35ª giornata di Serie A si prepara ad affrontare il Parma in una sfida che potrebbe consegnare il tricolore ai nerazzurri. Cristian Chivu è chiamato a guidare la squadra verso il sogno Scudetto proprio contro il suo recente passato. Ecco le probabili formazioni:
3 Maggio 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 32 – Dimarco 22 – Mkhitaryan 7 – Zielinski 23 – Barella 36 – Darmian 9 – Thuram 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 30 Carlos Augusto, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 16 Frattesi, 8 Sucic, 17 Diouf, 14 Bonny,
Ballottaggi
Dumfries-Darmian 40%-60%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Luis Henrique, Calhanoglu, Lautaro Martinez (da valutare)
diffidati
Akanji
Parma 5-3-2
Formazione1 – Suzuki 39 – Circati 37 – Troilo 3 – Ndiaye 15 – Del Prato 10 – Bernabè 14 – Valeri 16 – Keita 41 – Nicolussi Caviglia 7 – Strefezza 9 – Pellegrino Carlos Cuesta
Panchina
40 Corvi, 5 Valenti, 66 Rinaldi, 29 Carboni, 24 Ordonez, 27 Britschgi, 8 Estevez, 22 Sorensen, 11 Almqvist, 21 Oristanio, 17 Ondrejka, 23 Elphege
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Frigan (da valutare) Cremaschi (da valutare)
diffidati
Nicolussi Caviglia, Britschgi
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: