Ha veramente del clamoroso quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica sul caso arbitrale scoppiato in questi giorni. Si parla, infatti, di ben 29 arbitri ascoltati in questi mesi dal pm Maurizio Ascione. E da questi dialoghi sarebbe emerso, scrive il quotidiano, un vero e proprio “‘sistema Rocchi‘. Una fonte che per ore ha riempito verbali racconta a Repubblica, con la garanzia dell’anonimato, di «designazioni a piacimento», di «epurazione delle figure che non si piegavano al metodo». E di come Rocchi «fosse in costante rapporto telefonico con i dirigenti delle squadre, pur non potendo da regolamento, per ingraziarsi i club. Per un tornaconto personale». O ancora il suo presentarsi «in sala VAR anche quando non doveva, non era di turno lui”.

Prosegue poi il quotidiano scrivendo che oltre alle “cinque partite nel mirino, già note, che hanno portato a indagare Rocchi stesso e il suo secondo, Andrea Gervasoni, oltre ai “varisti” Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo (e a Daniele Paterna per falso ai pm)” ci sarebbero “anche altri match. Come Inter-Roma di un anno fa: «Fatti i fatti tuoi» avrebbe risposto il VAR al suo assistente che segnalava il fallo sul nerazzurro Bisseck, per il teste «su indicazione del supervisore Gervasoni». Audio Var non rinvenuto”.