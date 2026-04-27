Nelle ore calde del caso arbitri con l’inchiesta che dal 25 aprile in poi fa trapelare ad ogni ora nuovi elementi, interviene anche Ignazio La Russa, Presidente del Senato, tifoso dell’Inter e presidente dell’Inter Club Parlamento. All’agenzia AdnKronos dichiara: “Ho parlato con Marotta mi è sembrato sereno e convinto, quindi anche io sono sereno e convinto… Ma poi di cosa parliamo. Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3 a 0…”.

In queste ore, intanto, dalla Procura è emerso che né l’Inter né dirigenti nerazzurri sono indagati. Sarebbero cinque, invece, gli arbitri al momento indagati e noti, ma gli iscritti sarebbero molti di più. Attesa per il 30 aprile, data in cui il designatore Rocchi e il supervisore VAR Gervasoni, autosospesi dopo l’avviso di garanzia, sono attesi per un’audizione dal PM. Ma potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere.