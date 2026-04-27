Nel pareggio tra Torino e Inter nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A c’è un episodio destinato a far discutere che arriva nella ripresa. L’arbitro Mariani viene richiamato al VAR per un tocco di mano in area di Carlos Augusto.

Dopo una revisione lunga – oltre due minuti davanti al monitor – il direttore di gara ha assegnato calcio di rigore ai granata, giudicando irregolare la posizione del braccio del difensore nerazzurro sul colpo di testa ravvicinato di Duvan Zapata.

A sostenere la decisione è la moviola del Corriere dello Sport, che promuove l’operato del direttore di gara con questa spiegazione:

“È rimasto davanti al monitor per più di un minuto. Mariani l’ha visto e rivisto quel tocco di braccio di Carlos Augusto, perché il pallone colpito di testa da Zapata arrivava davvero da vicino. Ma l’arbitro ha punito la posizione innaturale del braccio, molto largo da subito e per questo dopo l’On Field Review ha assegnato il calcio di rigore per il Torino”, si legge.

Una lettura che si allinea anche agli altri quotidiani. Mariani è stato promosso anche da La Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Ma l’episodio è stato ampiamente discusso anche nelle trasmissioni televisive, proprio per la distanza ravvicinata e la dinamica dell’azione, ed è stato paragonato a precedenti recenti non sanzionati, come il mani di Ricci nel derby e quello di Pongracic in Fiorentina-Inter.

L’interrogativo, ancora una volta, riguarda il metro di giudizio. Al di là della singola decisione, resta il tema dell’uniformità interpretativa. Ed è proprio su questo punto che si concentra il comprensibile malcontento tra i tifosi dell’Inter che lamentano una mancanza di chiarezza e coerenza nell’applicazione del regolamento.