18 Aprile 2026

Napoli ko! Le combinazioni scudetto: l’Inter è campione d’Italia se…

Ecco cosa manca per la festa

Inter (@Depositphotos)

Dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari per 3-0, il Napoli cade in casa contro la Lazio e lo scudetto numero 21 per i nerazzurri si avvicina sempre di più. Mancano solamente 4 punti per l’aritmetica certezza del titolo, ma la festa potrebbe partire già nel prossimo weekend con queste combinazioni di risultati:

– Inter vince contro il Torino e Napoli pareggia o perde con la Cremonese (venerdì sera);

– Inter pareggia contro il Torino, il Napoli perde con la Cremonese e contemporaneamente il Milan non batte almeno una tra Verona e Juventus (domenica 26 aprile ore 20.45, dopo Inter-Torino).

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.