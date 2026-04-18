18 Aprile 2026
Napoli ko! Le combinazioni scudetto: l’Inter è campione d’Italia se…
Ecco cosa manca per la festa
Dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari per 3-0, il Napoli cade in casa contro la Lazio e lo scudetto numero 21 per i nerazzurri si avvicina sempre di più. Mancano solamente 4 punti per l’aritmetica certezza del titolo, ma la festa potrebbe partire già nel prossimo weekend con queste combinazioni di risultati:
– Inter vince contro il Torino e Napoli pareggia o perde con la Cremonese (venerdì sera);
– Inter pareggia contro il Torino, il Napoli perde con la Cremonese e contemporaneamente il Milan non batte almeno una tra Verona e Juventus (domenica 26 aprile ore 20.45, dopo Inter-Torino).