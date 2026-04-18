Con lo scudetto quasi in ghiaccio, l’Inter ora punta anche la Coppa Italia e martedì ospita il Como per guadagnarsi l’accesso alla finale. Buone notizie da Appiano Gentile dove oggi Yann Bisseck è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo le ultime assenze, mentre lavorano ancora a parte Alessandro Bastoni, che però secondo Sky potrebbe rientrare domani, e Lautaro Martinez. Per il capitano i tempi sono leggermente più lunghi: il tecnico Chivu, nella conferenza di giovedì, aveva parlato di 7-8 giorni e quindi l’obiettivo potrebbe essere il Torino domenica 26 aprile. A disposizione anche Sucic dopo il turno di squalifica scontato contro il Cagliari in campionato.