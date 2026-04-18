Carlos Augusto si è concesso ai microfoni di Sport Mediaset nel post-partita di Inter-Cagliari. Il numero 30 nerazzurro ha parlato anche di futuro, con la questione rinnovo di contratto ancora aperta.

TRICOLORE – “Chiaro che è bella questa atmosfera. Sono i contento per i tifosi. È stata una stagione lunga, quello che dico sempre è che ancora non è finita, mancano cinque partite e c’è anche la Coppa Italia, dobbiamo fare del nostro meglio finché matematicamente non siamo lì“.

GRUPPO – “Le ultime due partite prima della sosta abbiamo sofferto, penso che la sosta sia stato un buon periodo per chiarire le idee. Ho totale fiducia nel mio gruppo, ci conosciamo da tanto tempo e quando ci mettiamo in testa quello che vogliamo possiamo fare la differenza“.

COPPA ITALIA – “Giochiamo ogni campionato per vincere, abbiamo questa grande opportunità ma conosciamo la forza del Como, sappiamo che è una grande squadra e verranno qua a fare la loro partita. Noi conosciamo la nostra forza e cercheremo di fare di tutto per andare in finale“.

FUTURO – “Io sto bene qui e con il gruppo, ho trovato dei grandi amici però sappiamo il calcio come funziona. Io sono uno a cui piace vivere il presente, io sto giocando tanto e abbiamo questo finale di stagione. Ho ancora la possibilità di andare in nazionale e poi vedremo quello che succederà. Io sono contento qua ma non si sa mai cosa succede nel calcio, ma a questo ho deciso che voglio pensarci dopo il campionato“.