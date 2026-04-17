Inter-Cagliari, Chivu non molla un centimetro: il segnale in vista del Como

L’Inter si avvia a grandi passi verso lo scudetto. Contro il Cagliari sta arrivando la terza vittoria consecutiva nel momento decisivo della stagione, dopo i successi contro Roma e Como. I nerazzurri stanno salendo a +12 sul Napoli secondo, in attesa dell’impegno dei partenopei nel weekend. Il conto alla rovescia è partito, inutile negarlo, nonostante per alcuni tratti i sardi siano anche riusciti a mettere in difficoltà la capolista.

Ma c’è chi non è pago neanche in un momento del genere. E si tratta di Cristian Chivu. Il tecnico ha continuato a dare indicazioni ai suoi ragazzi anche mentre i suoi esultavano durante i gol, concentrandosi soprattutto su Carlos Augusto.

Non solo, un po’ di testa è anche sull’impegno di Coppa Italia contro il Como. I primi segnali erano arrivati già alla lettura delle formazioni con Josep Martinez, de Vrij e Mkhitaryan titolari. Sintomo di rotazioni necessarie per arrivare al top al derby lombardo di coppa.

Ma anche a gara in corso, lo schema si è ripetuto. È arrivato un triplo cambio che sa tanto di turnover e anche minuti di riposo preziosi per Thuram e Calhanoglu, tra i migliori anche stasera. Insomma, Chivu non vuole mollare un centimetro nel finale di stagione.