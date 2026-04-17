Quote e pronostici Inter-Como: per una storica finale

A meno di dieci giorni dall’ultimo scontro di campionato, terminato con un pirotecnico 3-4 allo stadio Sinigaglia, Inter e Como si trovano per la quarta e ultima volta in stagione. Questa volta sarà semifinale di ritorno di Coppa Italia, con in palio una potenziale finale che potrebbe rivelarsi storica per entrambi. L’Inter, con un tecnico quasi esordiente in panchina e all’inseguimento della decima Coppa Italia della sua storia. Il Como, che potrebbe vincere il primo trofeo di massimo livello della sua storia.

Scommessa consigliata: Gol

Inter e Como sono due squadre che amano attaccare e lo fanno molto bene. È chiaro che, con il ricordo del 3-4 recente così fresco, viene automatico pensare che anche questa possa essere una partita ricca di gol. In virtù della posta in palio e della maggiore tensione che accompagnerà questo incontro, però, l’ipotesi di una sfida più bloccata e meno spettacolare non è da scartare. Un gol di entrambe è plausibile, mentre il totale magari sarà inferiore ai 7 visti al Sinigaglia.

Le quote di Inter-Como

Queste le principali quote di Inter-Como proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.66 3.90 4.75 Bet365

GOL NO GOL 1.78 1.89 Betsson

1X 1-2 x2 1.16 1.24 2.05 Snai

Probabili formazioni Inter-Como

Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.