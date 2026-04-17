17 Aprile 2026

Quote e pronostici Inter-Como: per una storica finale

I migliori consigli per la gara di martedì 21 aprile

A meno di dieci giorni dall’ultimo scontro di campionato, terminato con un pirotecnico 3-4 allo stadio Sinigaglia, Inter e Como si trovano per la quarta e ultima volta in stagione. Questa volta sarà semifinale di ritorno di Coppa Italia, con in palio una potenziale finale che potrebbe rivelarsi storica per entrambi. L’Inter, con un tecnico quasi esordiente in panchina e all’inseguimento della decima Coppa Italia della sua storia. Il Como, che potrebbe vincere il primo trofeo di massimo livello della sua storia.

Scommessa consigliata: Gol

Inter e Como sono due squadre che amano attaccare e lo fanno molto bene. È chiaro che, con il ricordo del 3-4 recente così fresco, viene automatico pensare che anche questa possa essere una partita ricca di gol. In virtù della posta in palio e della maggiore tensione che accompagnerà questo incontro, però, l’ipotesi di una sfida più bloccata e meno spettacolare non è da scartare. Un gol di entrambe è plausibile, mentre il totale magari sarà inferiore ai 7 visti al Sinigaglia.

Le quote di Inter-Como

Queste le principali quote di Inter-Como proposte da BetssonBet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1X2
1.663.904.75
Bet365

GOLNO GOL
1.781.89
Betsson

1X1-2x2
1.161.242.05
Snai

Probabili formazioni Inter-Como

Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.