13 Aprile 2026
Probabili formazioni Inter-Cagliari: Chivu ritrova Bisseck
Le possibili scelte di Chivu e Pisacane
Dopo un allungo in classifica potenzialmente decisivo sul Napoli di Conte, l’Inter di Cristian Chivu torna tra le mura amiche di San Siro per la 33a giornata di Serie A, nella quale affronterà il Cagliari di Fabio Pisacane. Queste le probabili formazioni dei due allenatori.
17 Aprile 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 6 De Vrij, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mhitaryan, 14 Bonny
Ballottaggi
70% Acerbi-30% Bisseck
Squalificati
Sucic (1)
indisponibili
Lautaro Martinez
diffidati
Akanji
Cagliari 4-3-2-1
Formazione1 – Caprile 2 – Palestra 26 – Yerry Mina 15 – Rodriguez 33 – Obert 14 – Deiola 8 – Adopo 10 – Gaetano 94 – S. Esposito 90 – Folorunsho 29 – Borrelli Fabio Pisacane
Panchina
Nessuno
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Felici, Idrizzi, Mazzitelli, Pavoletti
diffidati
Gaetano, Zé Pedro
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: